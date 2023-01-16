Килиан Мбаппе проводит 300-й матч на клубном уровне

Форвард «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе, который вышел на замену в матче Лиги 1 с «Ренном», проводит 300-й матч на клубном уровне, сообщает портал Opta.

Всего за это время француз забил 218 голов: 27 в период выступления за «Монако», 191 — за парижский клуб.

Мбаппе перешёл из стана монегасков в парижский клуб летом 2017 года. С «ПСЖ» он четыре раза выиграл чемпионат Франции, по два раза — Кубок французской лиги и Суперкубок Франции, а также трижды стал обладателем национального Кубка.

24-летний Мбаппе дважды завоёвывал медали чемпионата мира: на турнире в России в 2018 году он помог «трёхцветным» поднять над головой главный трофей, а на минувшем турнире в Катаре французы дошли до финала, где в драматичном матче уступили Аргентине.

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