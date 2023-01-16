«Арсенал» набрал наибольшее количество очков за 18 матчей в истории выступлений в АПЛ
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Лондонский «Арсенал» одержал победу в матче 20-го тура английской Премьер-лиги с «Тоттенхэмом» со счётом 2:0. Таким образом, команда Микеля Артеты набрала 47 очков. Это наибольшее количество очков, заработанных «Арсеналом» за 18 матчей в истории английской Премьер-лиги. Об этом сообщил статистический портал Opta Sport.
Победу в лондонском дерби «канонирам» обеспечили автогол Уго Льориса и точный удар Мартина Эдегора из-за штрафной.
В следующем туре «Арсенал» на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне встретится с «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 22 января. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. Лондонцы занимают первое место в турнирной таблице АПЛ.
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