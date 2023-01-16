«Пари Нижний Новгород» сыграет с венгерским клубом на сборе в Турции

Определились соперники «Пари Нижний Новгород» по контрольным матчам на первом зимнем учебно-тренировочном сборе в рамках подготовки ко второй части сезона-2022/2023. Сейчас футболисты находятся в Турции. Сбор проходит с 9 по 20 января в районе Лара (Анталья). Позднее команда проведёт ещё два сбора в Белеке. Об этом сообщил официальный сайт «Пари Нижний Новгород».



Расписание контрольных матчей «Пари Нижний Новгород»:

18 января. «Пари Нижний Новгород» — «Тисакечке» (Венгрия);

20 января. «Пари Нижний Новгород» — «Навбахор» (Узбекистан).

«Тисакечке» выступает во втором дивизионе чемпионата Венгрии. «Навбахор» завершил последний сезон Суперлиги Узбекистана на втором месте в турнирной таблице.

«Пари Нижний Новгород» завершил первую часть сезона-2022/2023 Российской Премьер-Лиги на 12-м месте в турнирной таблице. Команда набрала 19 очков после 17 матчей.