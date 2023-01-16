Анчелотти прокомментировал поражение «Реала» от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти попытался разобраться в причинах поражения его команды от «Барселоны» (1:3) в финальном матче Суперкубка Испании.
«Я думаю, нам нужно учиться. Это сложный момент, и всё, нам нужно это пережить. Было известно, что команда была не в лучшей форме, и эта игра показала нам некоторые недостатки. Мы вернёмся. Это потеря, но нам надо готовиться к следующей игре.
Какие ошибки они допустили? Когда пропустили первый мяч. Игра началась ровно, и когда они открыли счет, это придало им больше уверенности. Затем они забили ещё один, хотя мы должны были сплотиться и играть как команда.
Как это исправить? Работать, смотреть на ошибки и исправлять их. В игре с «Валенсией» мы показали что-то хорошее в обороне, но сегодня снова допустили ошибки, и нам надо над этим работать», — приводит слова Анчелотти Marca.
Все пять финалов ЛЧ Карло Анчелотти
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