Лапорта — о победе «Барсы» в Суперкубке: мы же говорили, что вернём радость нашим фанатам

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта поделился эмоциями от победы своей команды над «Реалом» в Суперкубке Испании (3:1), а также высказался о хавбеке Гави, который был признан лучшим игроком встречи, и главном тренере сине-гранатовых Хави.

«Это второй титул для меня и первый у Хави. Это выдающееся поколение игроков во главе с замечательным тренером. Гави забил отличный гол, он также помог с двумя другими мячами и заслуживает чести стать самым ценным игроком, но «Барса» играла на высоком уровне под руководством отличного тренера Хави Эрнандеса.



«Реал» был достойным соперником, они знают, как принимать победы и поражения, и они очень элегантны в этом. Флорентино [Перес] обменялся несколькими приятными словами с Бускетсом.



Это особенный момент для нас, потому что это Суперкубок, и мы поздравляем федерацию с организацией отличного турнира, мы все очень гордимся тем, что принадлежим к федерации. И это особенное для всех нас, потому что мы ведь говорили, что собираемся вернуть радость нашим фанатам.



Хави? У него есть знания, личные качества, стиль игры в футбол, который демонстрирует «Барса», и мы выражаем себя таким образом. Он один из архитекторов подлинного стиля нашей игры в футбол», — приводит слова Лапорты Marca.

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