Хави высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании с «Реалом». Матч прошёл на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде и завершился победой каталонского клуба со счётом 3:1.

«Трофей нам был нужен больше, чем «Реалу», у которого больше титулов, чем у нас. Я очень доволен игроками, они этого заслуживают и усердно работают, у нас отличная раздевалка.

У нас всё прошло очень хорошо, игроки очень хорошо поняли тактический замысел. Гави, Педри, Френки… все искали превосходства. Мы должны каким-то образом контролировать «Реал», мы должны были контролировать игру и не терять мяч, то, как нам удаётся играть, так же важно, как и завоёванный титул», — приводит слова Хави Marca.

Хави завоевал своей первый трофей с «Барселоной».

Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы