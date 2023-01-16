Хави высказался о победе «Барселоны» над «Реалом» в финале Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Хави прокомментировал победу своей команды в финале Суперкубка Испании с «Реалом». Матч прошёл на стадионе «Кинг Фахд» в Эр-Рияде и завершился победой каталонского клуба со счётом 3:1.
«Трофей нам был нужен больше, чем «Реалу», у которого больше титулов, чем у нас. Я очень доволен игроками, они этого заслуживают и усердно работают, у нас отличная раздевалка.
У нас всё прошло очень хорошо, игроки очень хорошо поняли тактический замысел. Гави, Педри, Френки… все искали превосходства. Мы должны каким-то образом контролировать «Реал», мы должны были контролировать игру и не терять мяч, то, как нам удаётся играть, так же важно, как и завоёванный титул», — приводит слова Хави Marca.
Хави завоевал своей первый трофей с «Барселоной».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
- 16 января 2023
-
02:04
-
01:59
-
01:46
-
01:18
-
00:54
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:23
-
00:18
-
00:05
-
00:03
- 15 января 2023
-
23:55
-
23:54
-
23:48
-
23:41
-
23:35
-
23:35
-
23:30
-
23:25
-
23:19
-
23:15
-
23:06
-
23:02
-
23:00
-
22:54
-
22:50
-
22:47
-
22:46
-
22:45
-
22:36