Дзаньоло интересен клубам АПЛ и Серии А. «Тоттенхэм» лидирует в гонке за игрока «Ромы»

Несколько клубов АПЛ заинтересованы в подписании полузащитника «Ромы» Николо Дзаньоло.



Премьер-лига может быть местом назначения, где на игрока претендует множество клубов. В гонке за него лидирует «Тоттенхэм», за ним следуют «Вест Хэм» и «Ноттингем Форест». «Ньюкасл Юнайтед» также проявляет интерес, сообщает Get Italian Football News.



«Милан» и «Ювентус» также ранее связывались с руководством римского клуба по поводу трансфера игрока. Есть возможность, что игрок перейдёт в другой клуб этом месяце.



Оценка «Ромы» оценивает игрока в € 25-30 млн, контракт игрока истекает в следующем году. О возможном продлении договора пока речи не идёт.



Дзаньоло перешёл в «Рому» из «Интера» летом 2018 года за € 4,5 млн. Римляне делят шестую строчку турнирной таблицы Серии А с «Аталантой».

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