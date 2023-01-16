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Бускетс: уровень Гави невероятен – в его возрасте играют в молодёжной команде

Бускетс: уровень Гави невероятен – в его возрасте играют в молодёжной команде
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Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс прокомментировал победу команды в матче с «Реалом» в финале Суперкубка Испании (3:1).

«Мы знали, что это была возможность, которой надо было воспользоваться. Мы пережили время перемен в клубе и в раздевалке, и это укрепит нас, чтобы продолжать бороться за новые трофеи.

Мы верили в мечту, в болельщиков, но в «Барсе» всегда требуют побед. Сегодня мы наконец-то победили.

Мы усилили центр, чтобы добиться превосходства, Рональд Араухо должен был сдерживать контратаки, но и Винисиус был очень хорош. Мы выдавили «Реал» на фланги, прессинговали и чувствовали себя очень комфортно.

Гави? Вы знаете, насколько он конкурентен, он очень молод. В этом возрасте большинство играет в молодёжной команде, а он показывает невероятный уровень, раздаёт голевые, забивает…

У него блестящее будущее и много возможностей для роста. Надеюсь, он станет игроком, который ознаменует новую эру в «Барселоне», –приводит слова Бускетса Marca со ссылкой на Movistar.

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