Фердинанд: Каземиро словно клей, который всё скрепляет, всё проходит через него

Экс-защитник сборной Англии Рио Фердинанд считает бразильца Каземиро ключевым игроком «Манчестер Юнайтед».



«Я согласен с Бруну Фернандешем, я говорил об этом раньше – в той обстановке они были хрупкой командой, были заметны проблемы, но теперь можно увидеть их сплоченность. Я думаю, что это связано с Каземиро – он был самой важной деталью пазла.



Он словно клей, который все скрепляет, все проходит через него. Если бы «МЮ» пропустил гол не только от такой команды, как «Сити», но и от других – например, от «Брентфорда» – в начале сезона, они бы посыпались.



Эта команда выглядит так, будто она сделана из лучшего материала, более крепкого, более сильного, и можно заметить, что болельщиков радует командный дух, а не только сказочный футбол», – приводит слова Фердинанда Manchester Evening News со ссылкой на BT Sport.

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