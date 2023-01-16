Итальянский тренер «Реала» Карло Анчелотти проиграл финальный матч впервые с 2010 года.



«Реал» уступил «Барселоне» (1:3) в финальной игре Суперкубка Испании.



Команды, которые тренировал итальянский специалист, не проигрывали в финалах последние 13 лет. В последний раз до сегодняшнего дня это случилось в августе 2010-го, когда «Челси» Анчелотти проиграл «Манчестер Юнайтед» в Суперкубке Англии.



Успешная серия Анчелотти началась после победы в Кубке Англии с «Челси». Затем тренер возглавил «Реал», где в 2014-м выиграл Кубок Испании.



Тогда же «Мадрид» не выиграл Суперкубок Испании, но это не берется в расчет, так как тогда победитель определялся в двух матчах. После этого Анчелотти выиграл в «Реале» Лигу чемпионов, Суперкубок Европы и клубный чемпионат мира.



Затем тренер возглавил «Баварию», с которой выиграл два финала Суперкубка Германии.



После возвращения в «Реал» Анчелотти победил в финалах Лиги чемпионов, Суперкубка Испании и Суперкубка Европы.

Криштиану Роналду пришёл на тренировку мадридского «Реала»: