Руководство «ПСЖ» разочаровано заявлением мэра Парижа о запрете продажи стадиона клубу

«ПСЖ» разочарован комментариями мэра Парижа о продаже «Парк де Пренс».



Ранее глава города Анн Идальго заявила, что стадион «Парк де Пренс» не продаётся, поскольку является объектом наследия для парижан.



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, в клубе разочарованы комментариями мэра Парижа.



«ПСЖ» хотел бы продолжать играть на стадионе, однако его ремонт будет проведён только в случае покупки. Также клуб рассматривает два альтернативных стадиона.



Команда Кристофа Галтье занимает первое место, имея в активе 47 очков. Парижане потерпели второе поражение в трёх последних матчах Лиги 1.



Столичная команда в следующем туре сыграет с «Реймсом», встреча состоится 29 января. Напомним, 19 января «Пари Сен-Жермен» в товарищеском матче сыграет со сборной из лучших игроков ведущих саудовских клубов, «Аль-Насра» и «Аль-Хиляля».

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