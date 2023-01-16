Канчельскис объяснил, почему клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о российском нападающем Артёме Дзюбе.

«Для меня понятно, почему Дзюба до сих пор находится без клуба. Кто-то говорит про деньги, но тут история немного в другом. Думаю, клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу из-за тяжёлого характера Артема. Приход Дзюбы — это сразу повышенное внимание СМИ, не все этого хотят.

Ещё есть вероятность, что главный тренер потеряет контроль над раздевалкой. Ну и в целом дисциплина в коллективе может упасть. Не все игроки однозначно относятся к Артёму.

А как футболист, думаю, он в порядке. Точно входит в топ-5 российских форвардов. Да, не видели его в деле давно, но я не верю, что за полгода можно разучиться играть в футбол и потерять те навыки, которые делали Артема узнаваемым на поле. А именно — игра головой и борьба в воздухе», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Ранее сообщалось, что Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона-2022/2023. В данный момент 34-летний форвард находится в статусе свободного агента.