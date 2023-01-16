«Наполи» предложил «Анже» € 15 млн за трансфер Унаи. «Лидс» также заинтересован в игроке

Клубы АПЛ и Серии А интересуются полузащитником «Анже» Аззедином Унаи.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, следующая неделя станет ключевой для будущего игрока, поскольку неделю назад «Наполи» предложил французскому клубу € 15 млн.



«Лидс» также должен решить, как поступить с потенциальными трансферами после того, как потратил большие деньги на трансфер нападающего Жоржиньо Рюттера.



22-летний хавбек помог сборной Марокко дойти до матча за третье место на чемпионате мира, где она в упорной борьбе проиграла Хорватии (1:2). В семи матчах на турнире полузащитник провёл на поле 571 минуту, не отметившись результативными действиями.



Контракт между Унаи и «Анже» истекает в 2026 году. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется «Барселона».

Король Марокко празднует победу сборной с болельщиками: