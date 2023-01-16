Тренер «Торпедо» Талалаев рассказал, что Дзюба не тренируется на сборах с командой

Главный тренер московского «Торпедо» Андрей Талалаев прокомментировал информацию о том, что нападающий Артём Дзюба присоединится к команде во время зимнего сбора в Турции.
«Мы на сборах, работаем. Дзюбы с нами нет», — приводит слова Талалаева «Матч ТВ».
Ранее появилась информация, что в скором времени Дзюба может заключить соглашение с «Торпедо», рассчитанное до конца сезона-2022/2023. Российский футболист является свободным агентом. Последним клубом, за который выступал Артём, был турецкий «Адана Демирспор», с которым он расторг контракт в начале ноября.
За турецкую команду нападающий отыграл в общей сложности 220 минут в пяти матчах и забил один гол. Ранее Артём выступал за «Зенит» (249 игр, 108 голов во всех турнирах).
Дзюба является лучшим бомбардиром РПЛ. Российский форвард выступал за «Спартак», «Зенит», «Томь», «Ростов», «Арсенал».
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