Аршавин — о финале Суперкубка Испании: в последнее время пропал интерес к Ла Лиге

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о финальном матче Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», состоявшемся вчера, 15 января.
«Барселона» играла классно. Захватила центр поля. Их четырёхугольник в центре поля контролировал мяч. Не было видно Модрича и Камавинги. Просто центр поля был за ними. Получил удовольствие от матча. Если честно, в последнее время пропал интерес к чемпионату Испании. Плюс мне казалось, что «Реал» и «Барселона» — пропасть. Но «Барселона» сегодня мне понравилась.
У «Реала» в целом всё было хорошо, а сейчас что-то сбилось. Бензема много пропустил, ещё входит в игру. В целом, может быть, не хватает глубины состава. То что происходит с Азаром — катастрофа. Карвахаль всю жизнь играет справа, но это самое слабое звено. Просто у любой команды есть отрезок, когда она выглядит не лучшим образом», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».
Напомним, «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:1.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
- 16 января 2023
-
06:49
-
06:40
-
06:20
-
06:19
-
06:01
-
05:59
-
05:56
-
05:35
-
05:35
-
05:29
-
04:54
-
04:40
-
04:08
-
03:43
-
03:37
-
03:22
-
03:19
-
03:10
-
03:05
-
03:03
-
02:57
-
02:04
-
01:59
-
01:46
-
01:18
-
00:54
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:23
-
00:18