Аршавин — о финале Суперкубка Испании: в последнее время пропал интерес к Ла Лиге

Бывший полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Аршавин высказался о финальном матче Суперкубка Испании между «Реалом» и «Барселоной», состоявшемся вчера, 15 января.

«Барселона» играла классно. Захватила центр поля. Их четырёхугольник в центре поля контролировал мяч. Не было видно Модрича и Камавинги. Просто центр поля был за ними. Получил удовольствие от матча. Если честно, в последнее время пропал интерес к чемпионату Испании. Плюс мне казалось, что «Реал» и «Барселона» — пропасть. Но «Барселона» сегодня мне понравилась.

У «Реала» в целом всё было хорошо, а сейчас что-то сбилось. Бензема много пропустил, ещё входит в игру. В целом, может быть, не хватает глубины состава. То что происходит с Азаром — катастрофа. Карвахаль всю жизнь играет справа, но это самое слабое звено. Просто у любой команды есть отрезок, когда она выглядит не лучшим образом», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

Напомним, «Барселона» обыграла «Реал» со счётом 3:1.

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