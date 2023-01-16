Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Морган: украинец Мудрик выбрал клуб, чьи фаны поддерживают одного из лучших друзей Путина

Морган: украинец Мудрик выбрал клуб, чьи фаны поддерживают одного из лучших друзей Путина
Комментарии

Журналист Пирс Морган высказался высказался о трансфере украинского нападающего Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Американский владелец «Арсенала» гораздо богаче американского владельца «Челси». На самом деле жена Стэна Кронке гораздо богаче его или Тодда Боули. Поэтому не совсем понятно, как над нами «финансово поиздевались» из-за потери Мудрика.

Несколько странно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с «Арсеналом», а затем в последнюю минуту выбирает клуб, фанаты которого продолжают скандировать кричалки в поддержку одного из лучших друзей Путина», — написал Морган на своей страничке в «твиттере».

Напомним, о переходе Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» было объявлено вчера, 15 января.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»

Трансфер Мудрика в «Челси» — крупнейший в истории «Шахтёра». Кто ещё в топе? Трансфер Мудрика в «Челси» — крупнейший в истории «Шахтёра». Кто ещё в топе?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023