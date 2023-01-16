Морган: украинец Мудрик выбрал клуб, чьи фаны поддерживают одного из лучших друзей Путина

Журналист Пирс Морган высказался высказался о трансфере украинского нападающего Михаила Мудрика в лондонский «Челси».

«Американский владелец «Арсенала» гораздо богаче американского владельца «Челси». На самом деле жена Стэна Кронке гораздо богаче его или Тодда Боули. Поэтому не совсем понятно, как над нами «финансово поиздевались» из-за потери Мудрика.



Несколько странно наблюдать, как украинский игрок с таким энтузиазмом флиртует с «Арсеналом», а затем в последнюю минуту выбирает клуб, фанаты которого продолжают скандировать кричалки в поддержку одного из лучших друзей Путина», — написал Морган на своей страничке в «твиттере».

Напомним, о переходе Мудрика из «Шахтёра» в «Челси» было объявлено вчера, 15 января.

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»