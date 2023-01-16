Семшов: Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном трансфере нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».
«Я думаю, что любой трансфер с Дзюбой сейчас возможен. Артём – свободный агент, он перейдёт в тот клуб, который будет в нём заинтересован.
Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде. Всё будет зависеть от того, насколько он готов и сможет играть и решать задачи тех клубов, которые будут его приглашать. Команды, которые заинтересованы в Дзюбе будут тщательно всё взвешивать перед оформлением сделки.
Нужно понимать, насколько он сможет помочь на поле и вне поля. Сам Артём тоже будет решать, подойдёт ли ему тот или иной клуб или нет», — приводит слова Семшова Metaratings.
Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона.
- 16 января 2023
-
06:49
-
06:40
-
06:20
-
06:19
-
06:01
-
05:59
-
05:56
-
05:35
-
05:35
-
05:29
-
04:54
-
04:40
-
04:08
-
03:43
-
03:37
-
03:22
-
03:19
-
03:10
-
03:05
-
03:03
-
02:57
-
02:04
-
01:59
-
01:46
-
01:18
-
00:54
-
00:45
-
00:45
-
00:42
-
00:40
-
00:32
-
00:29
-
00:24
-
00:23
-
00:18