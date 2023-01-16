Семшов: Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде

Экс-футболист «Зенита» Игорь Семшов высказался о возможном трансфере нападающего Артёма Дзюбы в «Торпедо».

«Я думаю, что любой трансфер с Дзюбой сейчас возможен. Артём – свободный агент, он перейдёт в тот клуб, который будет в нём заинтересован.



Дзюба может помочь «Торпедо» своим опытом, как и любой российской команде. Всё будет зависеть от того, насколько он готов и сможет играть и решать задачи тех клубов, которые будут его приглашать. Команды, которые заинтересованы в Дзюбе будут тщательно всё взвешивать перед оформлением сделки.



Нужно понимать, насколько он сможет помочь на поле и вне поля. Сам Артём тоже будет решать, подойдёт ли ему тот или иной клуб или нет», — приводит слова Семшова Metaratings.

Напомним, ранее сообщалось, что Дзюба может подписать контракт с «Торпедо» до конца сезона.