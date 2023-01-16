Газзаев – о Глушакове: возраст ничего не значит

Заслуженный тренер России Валерий Газзаев высказался о российском полузащитнике Денисе Глушакове.



«Денис Глушаков — большой мастер. Он демонстрирует очень хорошие качества игры. Глушакову 35 лет, но мы видели, какой футбол в этом возрасте показывает Месси. Поэтому возраст ничего не значит.



Денис — опытный игрок. Он сохраняет своё мастерство же на протяжении многих лет. Сейчас он в состоянии помочь любому клубу РПЛ. Его опыт пригодится везде», – приводит слова Газзаева Sport24.



Напомним, ранее стало известно, что Глушаков и подмосковные «Химки» расторгли контракт по обоюдному согласию. За подмосковный клуб Денис выступал в период с октября 2020 по январь 2023 года. После ухода из клуба сам игрок не стал говорить, какие команды в нём заинтересованы, а также опроверг возможное завершение карьеры. После этого несколько клубов Российской Премьер-Лиги опровергли интерес к 35-летнему игроку.