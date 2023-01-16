Источник: «Спартаку» предлагали 21-летнего левого защитника «Аль-Айна» Эрика
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Московский «Спартак» рассматривал трансфер бразильского защитника Эрика из «Аль-Айна», сообщает Metaratings.
По сведениям источника, трансфер мог обойтись в € 1,5 млн, зарплата составила бы € 600 тыс. в год. Также в это трансферное окно интерес к игроку проявлял другой российский клуб.
Взрослую карьеру Эрик начинал в «Интернасьонале», где провёл за команду несколько матчей. В 19-летнем возрасте он перебрался в клуб из ОАЭ «Аль-Айн», где выиграл местный чемпионат в прошлом сезоне.
«Спартак» после 17 туров занимает второе место в таблице Российской Премьер-Лиги, имея в своём активе 36 очков. Лидером соревнований является «Зенит», у которого 42 набранных очка.
Российский чемпионат возобновится 3 марта.
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