Майкл Оуэн: Куртуа пропустил 3 гола, но всё равно был лучшим у «Реала», этим всё сказано

Бывший нападающий «Реала» Майкл Оуэн прокомментировал поражение команды от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании.
«Куртуа пропустил 3 гола и всё равно был самым лучшим игроком «Реала», этим всё сказано. Сравните скамейки запасных двух команд, я был в шоке.
Защитники спешили с каждой передачей, отдавали пасы игрокам, находившимся в неудобной позиции. «Реал» пытался сыграть на контратаках с помощью Винисиуса, это очевидно, но план не может заключаться только в Винисиусе, одном против всех», — приводит слова Оуэна «твиттер» Madrid Xtra.
Напомним, «Барселона» в 14-й раз стала обладателем Суперкубка Испании, обыграв в финале мадридский «Реал» (3:1). Для Хави это первый трофей в качестве главного тренера команды.
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы
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