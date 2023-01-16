«ЕГЭ был важнее». Воспитанник «Зенита» рассказал, как узнал об интересе «Шальке-04»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Ярослав Михайлов рассказал, как узнал об интересе к себе со стороны немецкого «Шальке-04» во время выступления за «Зенит».

«Помню, был май 2021 года. Заканчивал школу, начинались экзамены. И мне сказали, что есть заинтересованность из другой страны. В начале июня уже сказали, что это «Шальке».



Да не то чтобы удивился. У меня были экзамены впереди. Об этом надо было думать. Помню, экзамен по биологии был 18 июня. А в клуб просили приехать раньше. Но я не мог из-за экзамена. Попросили их, чтобы я приехал позже. В тот момент ЕГЭ было важнее. Кстати, хотел бы поблагодарить академию «Зенита» — без их работы вряд ли переход состоялся бы. Приехал в Германию, провели контрольную игру, я забил два гола. Потом подошёл спортивный директор и сказал, что я еду на сбор. Там тоже хорошо показал себя и остался», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Михайловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.