Ярослав Михайлов: Галактионов в «Пари НН» запрещал старшим пихать молодым. Оберегал нас

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов рассказал о работе с тренером Михаилом Галактионовым. Сейчас специалист возглавил «Локомотив».

«Мне просто там с самого начала понравилось. Я приехал, там молодой тренер, он со всеми держит контакт. Галактионов запрещал старшим пихать молодым, оберегал нас. Давал шансы. В клубе меня всё устраивает, не планирую уходить в ближайшее время.



Я приехал 10 сентября. 12-го — игра с «Химками», я не вышел. Но уже в следующей игре с «Оренбургом» появился на замену. Потом вызов в сборную и матч с «Краснодаром». Там уже стартовый состав. С того момента почти всегда играл в основе. Не знаю, почему мне стали доверять так быстро. Очень благодарен за это Михаилу Михайловичу (Галактионову. — Прим. «Чемпионата»). Хотя конкуренция есть. Игр было много. Рад, что воспользовался шансом», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.