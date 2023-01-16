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Воспитанник «Зенита» Михайлов: в Россию после «Шальке-04» возвращался с облегчением

Воспитанник «Зенита» Михайлов: в Россию после «Шальке-04» возвращался с облегчением
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Полузащитник «Зенита» Ярослав Михайлов, выступающий на правах аренды за «Пари НН», вспомнил свой этап карьеры в «Шальке-04» и возвращение в Россию.

«Было ли указание тренерскому штабу не ставить меня в состав? Не знаю. Но там были и спортивные причины. Мы шли на четвёртом месте. И из последних 10 матчей нам надо было выиграть девять. То есть ответственность огромная. И зачем менять то, что работает, и ставить меня? Надо решать задачу. И под эту цель не выпускают молодых.

В итоге мы выиграли вторую Бундеслигу. Праздновали неделю. В Россию после «Шальке-04» возвращался с облегчением», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

19-летний Михайлов арендован до конца сезона с правом выкупа.

Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате».

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