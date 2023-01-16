Перешедший в «Челси» Михаил Мудрик назвал своего футбольного кумира

Украинский вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик назвал своим футбольным кумиром нападающего «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду и рассказал о значении одной из своих татуировок.
«Кто был моим кумиром? Роналду. Мне нравится его менталитет.
Что значит моя татуировка на шее? Таланта недостаточно. Это значит, что требуется тяжёлая работа. Вот почему я здесь. АПЛ – очень сильная лига. Здесь каждый матч тяжёлый. Я действительно не могу дождаться, чтобы начать играть здесь», — приводит слова Мудрика пресс-служба «Челси».
О переходе Мудрика в «Челси» из донецкого «Шахтёра» было объявлено вчера, 15 января. По информации инсайдеров, лондонцы заплатили за игрока сборной Украины € 70 млн, а ещё € 30 млн могут достаться донецкому клубу в качестве бонусов.
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»
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