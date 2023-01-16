«Тренер — топ». Игрок «Пари НН» Михайлов рассказал, в чём прибавил благодаря Галактионову

Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов высказался о работе под руководством Михаила Галактионова. Ныне специалист тренирует «Локомотив».
«Галактионов начал меня наигрывать на стандартных положениях, я стал исполнять угловые, штрафные. Развивался этот компонент. Планирую и дальше работать. Галактионов — очень требовательный тренер, ты не имеешь права отдать пас и не открыться. Постоянно надо быть в движении. При нём я стал более уверенным, сфокусированным и работоспособным. Как тренер он – топ. Мне очень нравится. Главные хайлайты совместной работы? Таких моментов много. Можно вспомнить первый матч в основе с «Краснодаром». А так – голевая с ЦСКА, потом «Ахмату» забил, в сборной отличился. В игре с «Химками» уже чувствовал себя очень уверенно.
У нас молодой коллектив. Это правда. Знаю, что клуб планирует и дальше развивать молодёжь. При Галактионове оставляли после тренировок. Отрабатывали передачи, стандартные положения, удары — это в порядке вещей. И мы не уходили, пока, условно, не сделаем 20 длинных передач правой и левой ногой», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате».
- 16 января 2023
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