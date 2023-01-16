Воспитанник «Зенита» Михайлов рассказал, чем его удивил одноклубник в «Шальке-04»

Бывший полузащитник «Шальке-04» Ярослав Михайлов вспомнил впечатления, которые оставил у него один из одноклубников.
«В «Шальке» у меня вышел дебют мечты? 1-й тур я пропустил — уехал в Россию делать визу. Во 2-м вышел на 30 минут и сделал голевую. Потом в игре на кубок забил. Я думаю, там можно тянуть. Дело в физике и ментальной подготовке. А я был молодой и неокрепший. Физически можно ещё подтянуться. А вот сразу войти в эту среду головой сложно. Там играют люди с большим опытом в Бундеслиге. Сумасшедшая конкуренция.
У нас был один парень — он мог три дня на неделе не тренироваться. Потом пара занятий — и стартовый состав. На моей позиции. И он в огромном порядке. Почти не терял мяч. Там надо быть готовым к тому, что, если ты не играешь – надо работать ещё больше. Тогда будешь прогрессировать, будешь конкурентоспособным. Я всё это прекрасно понимал», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате».
- 16 января 2023
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