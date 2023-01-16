Гави — первый игрок с 1974 года, забивший и отдавший две голевые передачи в «эль класико»

Полузащитник «Барселоны» Гави забил гол и отдал две результативные передачи в матче финала Суперкубка с мадридским «Реалом» (3:1). 18-летний футболист стал первым игроком с 1974 года, который сумел сделать «1+2» в матче «эль класико». Об этом сообщает пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте. В предыдущий раз в игре с «Реалом» такую результативность показал Йохан Круифф.

Для Гави этот трофей стал первым в составе «Барселоны». В нынешнем сезоне он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал пять результативных передач.

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