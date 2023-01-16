«В Германии было прикольно». Воспитанник «Зенита» Михайлов — о периоде в «Шальке-04»

Бывший футболист «Шальке-04» Ярослав Михайлов вспомнил период карьеры в немецком клубе.
«В Германии было прикольно. Мне помогали, самому было интересно. Все понимали, что я молодой. Так что никаких проблем.
С квартирой помог администратор команды. Нашли в семи минутах от базы. Я жил в одном доме с одноклубником. Ездил с ним.
Всё время был один. Не забыть язык помогали компьютерные игры. Вечерами играл с друзьями. Но и в Германии появились приятели – один парень из Петербурга там учился. Познакомились и стали общаться.
Я говорил, что впечатления — жуткие и время оставалось только на сон? На сборах в России тоже достаточно нагрузок. Тоже приходишь замученным. Наверное, так говорил, потому что это были мои первые сборы на взрослом уровне. Большая разница. Поэтому было тяжеловато», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате».
- 16 января 2023
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