«В Германии было прикольно». Воспитанник «Зенита» Михайлов — о периоде в «Шальке-04»

Бывший футболист «Шальке-04» Ярослав Михайлов вспомнил период карьеры в немецком клубе.

«В Германии было прикольно. Мне помогали, самому было интересно. Все понимали, что я молодой. Так что никаких проблем.



С квартирой помог администратор команды. Нашли в семи минутах от базы. Я жил в одном доме с одноклубником. Ездил с ним.



Всё время был один. Не забыть язык помогали компьютерные игры. Вечерами играл с друзьями. Но и в Германии появились приятели – один парень из Петербурга там учился. Познакомились и стали общаться.



Я говорил, что впечатления — жуткие и время оставалось только на сон? На сборах в России тоже достаточно нагрузок. Тоже приходишь замученным. Наверное, так говорил, потому что это были мои первые сборы на взрослом уровне. Большая разница. Поэтому было тяжеловато», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.

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