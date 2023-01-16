Артета прокомментировал эпизод с пинком фаната «Тоттенхэма» по вратарю «Арсенала»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета прокомментировал эпизод с участием голкипера «пушкарей» Аарона Рамсдейла по окончании матча английской Премьер-Лиги с «Тоттенхэмом» (2:0).
«Что я думаю о том, что случилось в конце матча? Я ничего не видел. Всё, что я видел, это прекрасную игру в футбол», — сказал Артета на пресс-конференции после матча с «Тоттенхэмом».
После финального свистка болельщик «Тоттенхэма» пнул Рамсдейла, подошедшего за ворота. Фанат ударил вратаря ногой, запрыгнув на рекламный щит, когда Рамсдейл располагался к нему спиной. Возникла небольшая потасовка среди игроков, которые довольно быстро успокоились.
«Арсенал» лидирует в АПЛ после 18 сыгранных матчей с 47 набранными очками.
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