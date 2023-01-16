Ярослав Михайлов рассказал, как Михаил Галактионов попрощался с футболистами «Пари НН»
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Полузащитник «Пари НН» Ярослав Михайлов вспомнил прощание с главным тренером команды Михаилом Галактионовым. Специалист возглавил «Локомотив».
«Лично я думал, что он останется ещё на две игры Кубка. Но получилось как получилось. После игры с «Ахматом» он вышел в центр раздевалки и произнёс речь. Все понимали, что он уходит. Пожал всем руки. Расстались на хорошей ноте. Уже после в сборной он сказал, что я не должен расслабляться. И если буду довольствоваться тем, что есть, то остановлюсь в прогрессе», — сказал Михайлов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Дмитрию Зимину.
19-летний Михайлов выступает за «Пари НН» на правах аренды из «Зенита».
Полностью интервью с Ярославом Михайловым читайте на «Чемпионате».
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