Новичок «Динамо» Майсторович: я люблю Россию и Москву

Новичок «Динамо» Милан Майсторович поделился первыми впечатлениями от переезда в Москву. 17-летний футболист заявил, что любит Россию и её столицу. Также Майсторович рассказал о своих целях в составе «Динамо».



«Первые впечатления от России и Москвы? Люблю такую погоду, мне нравится зима. Это большой город. Люблю Россию и Москву.



Я знаю, что «Динамо» — большой клуб. Мы с семьёй приняли решение о продолжении карьеры именно здесь. Цели — постараться выиграть чемпионат и кубок с «Динамо», — приводит слова Майсторовича Sport24.



Напомним, «Динамо» объявило о выкупе прав на 17-летнего Майсторовича из «Войводины» летом 2022 года. Но тогда стороны договорились, что футболист завершит календарный год в своей родной команде, после чего уже переедет в Москву. По данным Transfermarkt, переход футболиста молодёжной сборной Сербии обошёлся бело-голубым в € 1,2 млн.

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