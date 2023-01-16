Новичок «Динамо» Майсторович: я люблю Россию и Москву

Новичок «Динамо» Милан Майсторович поделился первыми впечатлениями от переезда в Москву. 17-летний футболист заявил, что любит Россию и её столицу. Также Майсторович рассказал о своих целях в составе «Динамо».
«Первые впечатления от России и Москвы? Люблю такую погоду, мне нравится зима. Это большой город. Люблю Россию и Москву.
Я знаю, что «Динамо» — большой клуб. Мы с семьёй приняли решение о продолжении карьеры именно здесь. Цели — постараться выиграть чемпионат и кубок с «Динамо», — приводит слова Майсторовича Sport24.
Напомним, «Динамо» объявило о выкупе прав на 17-летнего Майсторовича из «Войводины» летом 2022 года. Но тогда стороны договорились, что футболист завершит календарный год в своей родной команде, после чего уже переедет в Москву. По данным Transfermarkt, переход футболиста молодёжной сборной Сербии обошёлся бело-голубым в € 1,2 млн.
- 16 января 2023
-
11:37
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:18
-
11:07
-
11:02
-
10:56
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:23
-
10:11
-
10:10
-
09:59
-
09:52
-
09:39
-
09:30
-
09:27
-
09:16
-
09:00
-
08:43
-
08:30
-
08:30
-
08:01
-
07:42
-
07:22
-
07:06
-
07:03
-
06:49
-
06:40
-
06:20