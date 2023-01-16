Льорис назвал Мбаппе претендентом на звание нового капитана сборной Франции
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Голкипер «Тоттенхэма» Уго Льорис назвал нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе и защитника «Манчестер Юнайтед» Рафаэля Варана претендентами на звание капитана сборной Франции.
«Такой игрок, как Рафаэль Варан, может претендовать на звание капитана. Но есть игрок, который прогрессирует как на поле, так и за его пределами и является лидером раздевалки. И это Килиан Мбаппе. Он может играть в команде новую роль, и нашей сборной это нужно. Но каким бы ни был выбор нового капитана, мы полностью поддержим его», — приводит слова Льориса TF1.
Напомним, ранее капитаном сборной Франции являлся сам Льорис, однако ранее 36-летний голкипер объявил о завершении карьеры в национальной команде. Новый капитан трёхцветных ещё не был объявлен.
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