Врач «Динамо»: Шунин — как хороший коньяк. Возраст ему абсолютно не мешает

Главный врач «Динамо» Александр Родионов высказался о физических кондициях 35-летнего голкипера команды Антона Шунина. По словам главы медицинского штаба, Шунин — как хороший коньяк, с годами становится только лучше.
«В первой части сезона медики рекомендовали Шунину пропустить матч из-за переутомления? Это может коснуться любого профессионального спортсмена, не только Антона. Такая ситуация может случиться как в 18, так и в 35 лет. Что касается Шунина, то я его знаю давно, и все показатели, как он тренируется. Уверен, что Антон готов и желает весь сезон проводить и тренируясь, и играя без остановок. По его характеру это видно.
Возраст Шунину не мешает? Абсолютно. Мне кажется, он, как хороший коньяк, молодеет», — приводит слова Родионова Sport24.
- 16 января 2023
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