Роберт Левандовски вспомнил разговор с Гави в преддверии матча с «Реалом»

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил о разговоре с полузащитником команды Гави перед матчем финала Суперкубка Испании с мадридским «Реалом» (3:1). 18-летний испанец забил гол и отдал две результативные передачи.
«Я сказал ему, что если мы будем находиться рядом, то сможем создавать опасные моменты.
Выиграть титул — это всегда здорово. Следующая большая цель — Ла Лига. Самое сложное ещё впереди, и мы хотим продолжать оставаться на вершине», — приводит слова Левандовского Sport.es.
Для Левандовского и Гави этот трофей стал первым в составе «Барселоны». Сине-гранатовые идут на первом месте в турнирной таблице Ла Лиги, а в 1/16 финала Лиги Европы сыграют с «Манчестер Юнайтед».
Хави тепло встречает игроков «Барселоны» после победы. Видеоролик:
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