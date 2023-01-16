Представители Катара ведут переговоры о приобретении «Ливерпуля»

Представители Катара могут приобрести английский футбольный клуб «Ливерпуль», выставленный на продажу американской компанией Fenway Sports Group.
«Приобретение футбольного клуба «Ливерпуль» является первоочередным приоритетом для Катара. В стране сильно заинтересованы в этом, но в настоящий момент сделка не завершена. Посмотрим, что произойдёт в ближайшие несколько дней», — приводит слова катарского журналиста Мохаммеда-Саида Аль-Кааби твиттер-аккаунт The Anfield Talk.
Основатель американской компании, Джон Генри, приобрёл «Ливерпуль» в 2010 году. За время его правления клуб выиграл Лигу чемпионов (2019) и АПЛ (2020). В текущем сезоне АПЛ мерсисайдцы занимают девятую строчку в турнирной таблице, набрав 28 очков после 18 матчей.
Какой клуб АПЛ больше всех тратится на зарплаты?
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