Мультяшные игроки «Арсенала» раскрасили стадион «Тоттенхэма» и Лондон красной краской
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На просторах интернета появилось видео с путешествующими по Лондону футболистами местного «Арсенала», которые окрашивают основные достопримечательности города и стадион своего принципиального соперника «Тоттенхэма» красной краской.
В начале ролика футболисты «Арсенала» получают кисточки и банки с красной краской от главного тренера «пушкарей» Микеля Артеты, после чего отправляются раскрашивать Биг-Бен, лондонское колесо обозрения и стадион «Тоттенхэм Хотспур», на котором проводит свои домашние матчи принципиальный соперник «канониров». Помимо стадиона, окрашиванию подвергся капитан «шпор» Гарри Кейн.
Напомним, вчера, 15 января, в матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» 2:0 и укрепил своё лидерство в чемпионате Англии.
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