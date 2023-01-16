Мультяшные игроки «Арсенала» раскрасили стадион «Тоттенхэма» и Лондон красной краской

На просторах интернета появилось видео с путешествующими по Лондону футболистами местного «Арсенала», которые окрашивают основные достопримечательности города и стадион своего принципиального соперника «Тоттенхэма» красной краской.

В начале ролика футболисты «Арсенала» получают кисточки и банки с красной краской от главного тренера «пушкарей» Микеля Артеты, после чего отправляются раскрашивать Биг-Бен, лондонское колесо обозрения и стадион «Тоттенхэм Хотспур», на котором проводит свои домашние матчи принципиальный соперник «канониров». Помимо стадиона, окрашиванию подвергся капитан «шпор» Гарри Кейн.

Напомним, вчера, 15 января, в матче АПЛ «Арсенал» обыграл «Тоттенхэм» 2:0 и укрепил своё лидерство в чемпионате Англии.