Тухель и Почеттино — в шорт-листе «Вест Хэма» на замену Мойесу

«Вест Хэм» составил шорт-лист из четырёх тренеров, которые могут заменить Дэвида Мойеса на посту главного тренера клуба. В него вошли экс-тренер «Челси» Томас Тухель и бывший наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино. Об этом сообщает Sky Sports со ссылкой на Daily Telegraph.
«Вест Хэм» в 19 матчах английской Премьер-лиги набрал 15 очков и занимает в турнирной таблице 18-е место. Если клуб сохранит эту строчку до конца сезона, то вылетит в Чемпионшип. В чемпионате Англии «Вест Хэм» не может победить с 25 октября, их серия без побед насчитывает девять матчей.
59-летний Мойес тренирует «Вест Хэм» с декабря 2019 года. Ранее он был главным тренером команды с ноября 2017 по май 2018 года.
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