Журавлёв: в «Пари НН» понимали, что Галактионов рано или поздно уйдёт в «Локомотив»

Защитник «Пари Нижний Новгород» Илья Журавлёв заявил, что в команде ожидали перехода бывшего главного тренера нижегородцев Михаила Галактионова в московский «Локомотив».
«Будут ли матчи с «Локомотивом» принципиальными для игроков «Пари НН»? Понятно, что Михаил Галактионов сейчас там, но важнее думать о себе. У нас одинаковые задачи, мы находимся рядом в таблице, поэтому каждый будет доказывать свою силу.
Сказывались ли на футболистах слухи о его уходе? Наверное, команда внутри понимала, что это рано или поздно произойдёт. Футболисты же читают и видят новости. Но я воспринял этот переход адекватно: все хотят играть в лучших командах, почему тренеру нельзя, если предлагают работу в топ-клубе? Я поддерживаю его выбор, главное, что компромисс был найден и все остались в дружеской атмосфере», — приводит слова Журавлёва «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» занимает 12-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков после 17 матчей. «Локомотив» расположился на 14-м месте с 13 очками.
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