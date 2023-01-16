Источник: «Спартаку» предлагали бразильского защитника из «Аль-Айна»

Московский «Спартак» в зимнее трансферное окно мог подписать футболиста «Аль-Айна» Эрика. 21-летнего бразильского защитника предлагали красно-белым, информирует Metaratings.

Согласно сведениям источника, трансфер Эрика мог бы обойтись «Спартаку» в € 1,5 млн, а зарплата игрока составила бы € 600 тыс. в год. Интерес к бразильцу проявлял и другой российский клуб, название которого не уточняется.

Напомним, сейчас «Спартак» проводит зимние тренировочные сборы. На первом сборе красно-белые проведут два товарищеских матча с клубами из Болгарии: 22 января соперником «Спартака» станет софийский «Левски», а 27-го — «Ботев» из Пловдива. В Абу-Даби красно-белые примут участие в Зимнем кубке РПЛ, где сыграют с «Ростовом», «Краснодаром» и «Сочи». Третий сбор пройдёт в турецком Белеке с 14 по 20 февраля.



После 17 матчей Российской Премьер-Лиги «Спартак» набрал 36 очков и занимает в турнирной таблице второе место.