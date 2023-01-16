Серхио Агуэро забил красивый гол в матче испанской Медиалиги

Бывший аргентинский нападающий Серхио Агуэро отметился красивым забитым мячом в матче испанской медийной футбольной лиги.
Агуэро является президентом клуба «Куниспорт», в составе которого и появился на поле в матче Kings League с «Порсиньосом». На 36-й минуте встречи аргентинец красивым ударом с левой ноги сравнял счёт (2:2), пробив точно в нижний дальний угол. По окончании основного времени матча была назначена серия буллитов, в которой Агуэро пробил мимо ворот соперника.
Kings League или испанская Медиалига — проект, созданный бывшим футболистом «Барселоны» и сборной Испании Жераром Пике. Президентами клубов являются известные медийные личности и бывшие футболисты. Помимо Агуэро и Пике, одним из глав команд является экс-голкипер мадридского «Реала» Икер Касильяс.
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