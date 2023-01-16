Хомуха: Дзюба может проявить себя в «Торпедо» и получить более статусное предложение

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Хомуха отреагировал на информацию о возможном переходе экс-форварда сине-бело-голубых Артёма Дзюбы в московское «Торпедо». Ранее в СМИ появилась информация, что Дзюба может подписать с автозаводцами полугодовой контракт.

«Дзюбе ничего не остаётся делать, кроме как подписать контракт с «Торпедо». У него нет других вариантов.

Поможет ли Дзюба вывести «Торпедо» из зоны вылета? Не знаю, но он точно поможет команде. Если мотивация у Дзюбы осталась на прежнем уровне, можно хорошо себя проявить за полгода и получить более статусное предложение. Думаю, Артём будет мотивирован и поможет «Торпедо» во второй части сезона», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Напомним, последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.