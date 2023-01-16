Переход Мудрика в «Челси» — четвёртый в списке самых дорогих зимних трансферов в истории
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Переход украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтёра» стал четвёртым в списке самых дорогих трансферов в зимнее трансферное окно в истории.
Мудрик стал игроком «Челси» вчера, 15 января. По информации различных инсайдеров, лондонский клуб заплатил за украинца € 70 млн, а ещё € 30 млн «Шахтёр» может получить в качестве бонусов. Примечательно, что в шести из десяти самых дорогих зимних трансферов футболисты переходили в клубы английской Премьер-лиги.
Полностью десятка самых дорогих зимних трансферов выглядит следующим образом:
- Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», € 135 млн);
- Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», € 84,7 млн);
- Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус», € 81,6 млн);
- Михаил Мудрик (из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн);
- Эмерик Лапорт (из «Атлетика» в «Манчестер Сити», € 65 млн);
- Кристиан Пулишич (из «Боруссии» Дортмунд в «Челси», € 64 млн);
- Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал», € 63,8 млн);
- Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», € 63 млн);
- Диего Коста (из «Челси» в «Атлетико», € 60 млн);
- Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ», € 60 млн).
Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»:
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