Переход Мудрика в «Челси» — четвёртый в списке самых дорогих зимних трансферов в истории

Переход украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтёра» стал четвёртым в списке самых дорогих трансферов в зимнее трансферное окно в истории.

Мудрик стал игроком «Челси» вчера, 15 января. По информации различных инсайдеров, лондонский клуб заплатил за украинца € 70 млн, а ещё € 30 млн «Шахтёр» может получить в качестве бонусов. Примечательно, что в шести из десяти самых дорогих зимних трансферов футболисты переходили в клубы английской Премьер-лиги.

Полностью десятка самых дорогих зимних трансферов выглядит следующим образом:

Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», € 135 млн); Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», € 84,7 млн); Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус», € 81,6 млн); Михаил Мудрик (из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн); Эмерик Лапорт (из «Атлетика» в «Манчестер Сити», € 65 млн); Кристиан Пулишич (из «Боруссии» Дортмунд в «Челси», € 64 млн); Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал», € 63,8 млн); Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», € 63 млн); Диего Коста (из «Челси» в «Атлетико», € 60 млн); Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ», € 60 млн).

Мудрик поприветствовал «Стэмфорд Бридж»: