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Переход Мудрика в «Челси» — четвёртый в списке самых дорогих зимних трансферов в истории

Переход Мудрика в «Челси» — четвёртый в списке самых дорогих зимних трансферов в истории
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Переход украинского вингера Михаила Мудрика в лондонский «Челси» из донецкого «Шахтёра» стал четвёртым в списке самых дорогих трансферов в зимнее трансферное окно в истории.

Мудрик стал игроком «Челси» вчера, 15 января. По информации различных инсайдеров, лондонский клуб заплатил за украинца € 70 млн, а ещё € 30 млн «Шахтёр» может получить в качестве бонусов. Примечательно, что в шести из десяти самых дорогих зимних трансферов футболисты переходили в клубы английской Премьер-лиги.

Полностью десятка самых дорогих зимних трансферов выглядит следующим образом:

  1. Филиппе Коутиньо (из «Ливерпуля» в «Барселону», € 135 млн);
  2. Вирджил ван Дейк (из «Саутгемптона» в «Ливерпуль», € 84,7 млн);
  3. Душан Влахович (из «Фиорентины» в «Ювентус», € 81,6 млн);
  4. Михаил Мудрик (из «Шахтёра» в «Челси», € 70 млн);
  5. Эмерик Лапорт (из «Атлетика» в «Манчестер Сити», € 65 млн);
  6. Кристиан Пулишич (из «Боруссии» Дортмунд в «Челси», € 64 млн);
  7. Пьер-Эмерик Обамеянг (из «Боруссии» Дортмунд в «Арсенал», € 63,8 млн);
  8. Бруну Фернандеш (из «Спортинга» в «Манчестер Юнайтед», € 63 млн);
  9. Диего Коста (из «Челси» в «Атлетико», € 60 млн);
  10. Оскар (из «Челси» в «Шанхай СИПГ», € 60 млн).
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