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Представитель Квеквескири подтвердил интерес «Динамо» к игроку

Представитель Квеквескири подтвердил интерес «Динамо» к игроку
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Спортивный юрист Дмитрий Кигинько, представляющий интересы полузащитника «Факела» Ираклия Квеквескири, подтвердил информацию об интересе московского «Динамо» к своему клиенту. Однако Кигинько подчеркнул, что сумма, которую хочет выручить «Факел» за своего 32-летнего футболиста, вероятно, завышена.

«В декабре от «Динамо» действительно поступил неофициальный запрос по поводу Ираклия, возможно, с прицелом на лето. Квеквескири хорошо проявил себя в Российской Премьер-Лиге. Интерес со стороны «Динамо» логичен — воспитанник, от и до прошёл академию и всегда рассматривал этот клуб в качестве приоритетного для себя варианта.

«Динамо» узнало, какие цифры прописаны в контракте, за сколько можно забрать Ираклия. Ведём диалог дальше. Но сумма, которая устроила бы воронежцев, возможно, довольно велика для возрастного футболиста, коим является Квеквескири. Посмотрим, чем закончатся переговоры с «Факелом» по поводу продления контракта — такие разговоры также имеют место. Сейчас он уехал на сборы с командой, готовится ко второй части сезона. Однако по поводу будущего, конечно, хотелось бы определиться заранее, всё-таки до окончания соглашения с «Факелом» остаётся полгода», — приводит слова Кигинько «РБ Спорт».

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