Канчельскис: Захаряну надо собирать вещи и бежать в «Челси» из «Динамо», в быстром темпе

Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна оформить переход в лондонский «Челси» как можно скорее.
«Не знаю, перейдёт ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп». «Динамо» — хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».
Переход 19-летнего Захаряна из «Динамо» в «Челси» мог состояться летом 2022 года, однако трансфер был сорван по экономическим причинам. Известные инсайдеры сообщают, что взаимный интерес российского футболиста и лондонского клуба к переходу сохраняется.
- 16 января 2023
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:19
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
11:55
-
11:50
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:18
-
11:07
-
11:02
-
10:56
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:23
-
10:11
-
10:10
-
09:59