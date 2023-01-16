Канчельскис: Захаряну надо собирать вещи и бежать в «Челси» из «Динамо», в быстром темпе

Бывший российский футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис призвал полузащитника московского «Динамо» Арсена Захаряна оформить переход в лондонский «Челси» как можно скорее.

«Не знаю, перейдёт ли Захарян в «Челси» в это трансферное окно, но бежать туда надо обязательно, в быстром темпе. Собрать все вещи и бежать, как в фильме «Форрест Гамп». «Динамо» — хороший клуб, но как его можно сравнивать с «Челси»? Это великая команда, поэтому Захаряну туда надо обязательно идти», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Переход 19-летнего Захаряна из «Динамо» в «Челси» мог состояться летом 2022 года, однако трансфер был сорван по экономическим причинам. Известные инсайдеры сообщают, что взаимный интерес российского футболиста и лондонского клуба к переходу сохраняется.