Игнатьев: украинские футболисты квалифицированнее российских. У них лучше подготовка

Бывший тренер киевского «Динамо» и нескольких российских клубов Борис Игнатьев оценил переход полузащитника Михаила Мудрика из донецкого «Шахтёра» в лондонский «Челси» и сравнил уровень украинских и российских футболистов.

«Мне трудно сказать, сильнее ли украинские футболисты наших, потому что я не слежу за их футболом, не могу сказать, кто лучше на сегодняшний день. Трансфер Мудрика за большую цену — это либо какие-то спекулятивные моменты, которых в футболе достаточно, либо они реально его отслеживали долго и он по-настоящему стоит этих денег. При этом есть много случаев, когда деньги шли не за товар, а за сделку. Поэтому не думаю, что Мудрик по своим игровым качествам приближается к таким великим футболистам, как Месси или ещё кто-то. Я сам в смятении от такой суммы, но однозначно ответить не могу, потому что не могу разобраться, откуда в нашем футболе такие цифры берутся. Простые футболисты, а суммы за них платят огромные, потом выясняется, что это афера.



Вообще, я работал в украинском футболе и могу сказать, что их футболисты квалифицированнее наших. По крайней мере, были, когда я с Сёминым работал в «Динамо» Киев и видели, что там игроки были выше по уровню подготовки, чем наши футболисты. Всё из-за тренировочного процесса, и все проблемы, которые идут сейчас в нашем футболе, они из-за тренировок. Нужно подробнее вникать в количество тренировочного времени, ставить задачи, понимать, зачем мы тренируемся. Этот вопрос нам поможет сдвинуть наш футбол именно в то время, когда международных игр нет и надо смотреть на своих футболистов», — приводит слова Игнатьева Metaratings.

Трансфер Мудрика в «Челси» стал самым дорогим среди переходов игроков из стран бывшего СССР в истории. За вингера сборной Украины «аристократы» заплатили € 100 млн, учитывая различные бонусы. На чемпионате Европы 2020 года, последнем на данный момент крупном международном турнире, в котором принимали участие и сборная Украины, и команда России, украинцы смогли дойти до четвертьфинала турнира, россияне же заняли последнее место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией.