Гари Невилл: «Манчестер Сити» выиграет АПЛ, «Манчестер Юнайтед» будет вторым

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился прогнозами на итоговое положение команд в английской Премьер-лиге.

«Чемпионат Англии выиграет «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» финиширует на второй строчке», — приводит слова Невилла Sky Sports.

В чемпионате Англии 38 туров. После 18 первую строчку турнирной таблицы занимает «Арсенал», набравший 47 очков. На втором месте — «Манчестер Сити» (39). Замыкает тройку «Ньюкасл» (38), но у команды Эдди Хау на матч больше. «Манчестер Юнайтед» (38) — на четвёртой позиции. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».

Гари Невилл становился чемпионом Англии 12 раз.

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