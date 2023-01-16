Гари Невилл: «Манчестер Сити» выиграет АПЛ, «Манчестер Юнайтед» будет вторым
Поделиться
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился прогнозами на итоговое положение команд в английской Премьер-лиге.
«Чемпионат Англии выиграет «Манчестер Сити». «Манчестер Юнайтед» финиширует на второй строчке», — приводит слова Невилла Sky Sports.
В чемпионате Англии 38 туров. После 18 первую строчку турнирной таблицы занимает «Арсенал», набравший 47 очков. На втором месте — «Манчестер Сити» (39). Замыкает тройку «Ньюкасл» (38), но у команды Эдди Хау на матч больше. «Манчестер Юнайтед» (38) — на четвёртой позиции. Действующим победителем турнира является «Манчестер Сити».
Гари Невилл становился чемпионом Англии 12 раз.
Фанаты «Манчестер Юнайтед» посвятили кричалку ушедшему Роналду. Видеоролик:
Комментарии
- 16 января 2023
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:19
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
11:55
-
11:50
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:18
-
11:07
-
11:02
-
10:56
-
10:52
-
10:43
-
10:41
-
10:35
-
10:25
-
10:23
-
10:11
-
10:10
-
09:59
Партнерский контент