Билялетдинов: Дзюба точно поможет «Торпедо». У команды нет исполнителей такого уровня

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов оценил перспективу перехода Артёма Дзюбы в московское «Торпедо». Ранее в СМИ появлялась информация, что Дзюба может подписать с автозаводцами контракт сроком на полгода.
«В случае с Артёмом Дзюбой всё упирается в подготовку. Чуть больше месяца до возобновления сезона у него есть. Посмотрим, в какой форме он подойдёт к первым матчам. А в том, что четырёхкратный чемпион России — квалифицированный футболист, сомнений не возникает. У «Торпедо» на данный момент исполнителей такого уровня в атаке просто нет. И своими бомбардирскими качествами он команде точно поможет. Нет сомнений: если Артём подпишет контракт, без практики не останется», — приводит слова Билялетдинова RT.
Напомним, последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.
- 16 января 2023
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