Кристиан Нобоа вернулся в расположение «Сочи»
Поделиться
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, пропустивший старт тренировочных сборов из-за травмы, вернулся в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале.
Футболисты «Сочи» провели первую тренировку в новом году 7 января. В Сочи команда под руководством Курбана Бердыева будет тренироваться до 22 января. Потом сочинцы отправятся в Абу-Даби, где пройдёт второй сбор.
В первой части сезона 37-летний Кристиан Нобоа провёл за «Сочи» 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил в них десять голов и сделал одну результативную передачу. В России полузащитник также выступал в составе «Ростова», казанского «Рубина» и «Зенита».
Курьёзный автогол в матче чемпионата Эквадора. Видеоролик:
Комментарии
- 16 января 2023
-
14:40
-
14:29
-
14:28
-
14:25
-
14:14
-
14:09
-
14:01
-
13:43
-
13:35
-
13:34
-
13:08
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:53
-
12:40
-
12:40
-
12:35
-
12:19
-
12:16
-
12:15
-
12:12
-
12:02
-
11:55
-
11:50
-
11:47
-
11:45
-
11:37
-
11:29
-
11:28
-
11:25
-
11:24
-
11:18
-
11:07
-
11:02
Партнерский контент