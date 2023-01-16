Кристиан Нобоа вернулся в расположение «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа, пропустивший старт тренировочных сборов из-за травмы, вернулся в расположение команды. Об этом сообщает пресс-служба «Сочи» в телеграм-канале.

Футболисты «Сочи» провели первую тренировку в новом году 7 января. В Сочи команда под руководством Курбана Бердыева будет тренироваться до 22 января. Потом сочинцы отправятся в Абу-Даби, где пройдёт второй сбор.



В первой части сезона 37-летний Кристиан Нобоа провёл за «Сочи» 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, забил в них десять голов и сделал одну результативную передачу. В России полузащитник также выступал в составе «Ростова», казанского «Рубина» и «Зенита».

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