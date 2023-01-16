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Бушманов объяснил, почему клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу

Бушманов объяснил, почему клубы РПЛ боятся подписывать Дзюбу
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Бывший футболист сборной России Евгений Бушманов оценил перспективу перехода Артёма Дзюбы в московское «Торпедо». Ранее в СМИ появлялась информация, что Дзюба может подписать с автозаводцами контракт сроком на полгода.

«Подписывать Дзюбу на сегодняшний день — большой риск. Другое дело, что «Торпедо» находится в такой безнадёжной ситуации, что имеет возможность рискнуть. Ведь есть немалая вероятность, что Артём заиграет и вернётся на прежний уровень, снова начнёт забивать. Но не исключена и обратная ситуация. Тем более все знают, что у бывшего капитана сборной России непростой характер. Отчасти поэтому его сейчас побаиваются брать клубы РПЛ», — приводит слова Бушманова RT.

Напомним, последним клубом Дзюбы был турецкий «Адана Демирспор». Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию.

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