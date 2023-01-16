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Хавбек «Пари НН»: в российских командах более дружелюбная атмосфера, чем в европейских

Хавбек «Пари НН»: в российских командах более дружелюбная атмосфера, чем в европейских
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Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Илья Жигулёв рассказал о своём опыте игры в европейском клубе, сравнив менталитет европейцев с россиянами.

«Главное отличие — наши коллективы дружелюбнее. Мы можем прямо дружить, причём долго. Там же люди более профессиональные: приехали, отработали и уехали. Может быть, это мне так показалось, но они были сами по себе.

Я больше общался с легионерами, с ними были хорошие отношения. Кстати, и сейчас тоже поддерживаю связь. Речь про парня из Испании и серба. С поляками, кстати, тоже можем пообщаться в соцсетях, поздравить друг друга с днём рождения. Да, мы не проводили много времени, не ходили по ресторанам, но у меня остались абсолютно нормальные отношения со всеми», — приводит слова Жигулёва «Матч ТВ».

26-летний Жигулёв успел поиграть за польский «Заглембе Любин» в течение одного сезона 2021/2022, после чего на правах свободного агента присоединился к нижегородскому клубу.

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